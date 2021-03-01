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فريد الشوباشي عن حكم الإخوان لمصر: فترة حالكة السواد (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها مصرية حتى النخاع، وتنتمي إلى الصعيد بشكل خاص، معقبة:" بقول لأبويا اللي أنت زرعته بتحصده دلوقتي في بنتك، الاسرة هي الوعاء المهم لتكوين القيم لدى البنت والولد".

ولفتت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن فترة حكم الإخوان لمصر فترة حالكة السواد، معقبة: "انا نسيت الفترة دي، ولازم نمسحها من تاريخنا".

وأشار إلى أن الرسول عندما اضطر أن يخرج من مكة موطنه بكى، وهذا دليل على أن الوطن شيء موجود في الإسلام، بينما يأتي أحد قيادات الإخوان ويتحدث عن مصر قائلاَ: "طظ في مصر".

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