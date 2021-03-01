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أحمد موسى يطلق هاشتاج "شكرا يا ريس".. ينحاز للناس ويؤجل قانون الشهر العقاري عامين (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "شكرا يا ريس" بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المتعلقة بقانون الشهر العقاري.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "شكرا يا ريس بجد اليوم واضح أنك تنحاز للشعب ويثبت للمصريين أنه ينحاز للناس فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري وتأجيل تعديلات القانون لمدة عامين وليس عام واحد".

وتابع أن الرئيس مشكور أيضا على الاستجابة السريعة لحالة الطفل يحي المصاب بضمور وأن سيارة الإسعاف في طريقها إلى الطفل حاليا.

وأضاف أن بيان الرئاسة صدر في الوقت الذي كانت تناقش فيه اللجنة التشريعية مشروع قانون الشهر العقاري وكان الاقتراح التاجيل لمدة عام وتم تغيير خريطة المناقشات بعد بيان الرئيس الذي طالب بمشروع قانون ينحاز للجميع.

وأكد أن الرئيس يستمع للناس وينحاز لشعبه ويتدخل في التوقيت المناسب بعد الحديث عن التاجيل لنهاية العام ووجه بمنح تسهيلات خلال الفترة الانتقالية.

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