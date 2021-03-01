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الشرطة الإسبانية تحقق في دور محتمل لأجانب بأعمال الشغب في برشلونة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مصدر إن الشرطة الإسبانية تحقق في دور مواطنين أجانب في أعمال شغب بسبب سجن مغني راب إسباني هز برشلونة على مدار الأسبوعين الماضيين.

 

اعتقلت الشرطة الإقليمية الكتالونية ستة إيطاليين وفرنسيا يوم السبت. وقال المصدر يوم الاثنين إنهم فتشوا منزلين خارج برشلونة كانا محتلين بشكل غير قانوني ويبدو أن بعض المحتجزين على الأقل يعيشون فيه.

 

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات على سجن مغني الراب بابلو هاسل في 16 فبراير. ولم يتضح الدور الدقيق للأجانب.

 

وقال ميكيل سامبير، وزير الداخلية في حكومة إقليم كتالونيا، للصحفيين اليوم الاثنين إن الشرطة تواجه "وضعا معقدا غير مسبوق" حيث يمكن للمتظاهرين الاجتماع واتخاذ الإجراءات بسرعة. وقال إن بعضهم كانوا فوضويين أجانب.

 

وتصاعدت الاحتجاجات يوم السبت، واشتعلت النيران في سيارة شرطة كان بداخلها ضابط تمكن من الفرار. كما حطم المتظاهرون واجهات المتاجر والبنوك، بما في ذلك على طول شارع لا رامبلا بوسط برشلونة.

 

وحكم على هاسل بالسجن تسعة أشهر بعد إدانته بتمجيد الإرهاب وإهانة النظام الملكي، وتحفيز المدافعين عن حرية التعبير وإثارة الاحتجاجات. كما دفعت الإدانة الحكومة إلى إعلان أنها ستخفف القيود القانونية لحرية التعبير.

 

وأدين هاسل بسبب كلمات وتغريدات تضمنت إشارات إلى جماعة الباسك الانفصالية ووصف الملك الإسباني السابق خوان كارلوس بأنه زعيم مافيا، وشبه القضاة الإسبان بالنازيين.

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برشلونة الشرطة الأسبانية اسبانيا

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