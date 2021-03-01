Advertisements

برلماني: توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد انحيازه للمواطن

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة لا تقل عن عامين، يؤكد حرص الرئيس علي دعم المواطنين المصريين وإنحيازه لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات المتوسطة ومحدوي الدخل.

وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم، أن القيادة السياسية دائمًا ما تضع المواطن المصري نصب أعينها لتوفير سُبل الحياة الكريمة له والتغلب علي التحديات والمعوقات التي تواجهه للإرتقاء بالمستوي المعيشي للفرد المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا ما تنحاز للمواطن ودعم محدوي الدخل، مشيرًا إلي أن ملف العدالة الإجتماعية وتحسين حياة المواطنين علي رأس أولوياتها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2014.

الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ساعة و 23 دقيقة

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات