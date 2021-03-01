Advertisements
إعلان الطوارئ في فنلندا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
الإثنين 01/مارس/2021 - 07:51 م
Advertisements
قررت الحكومة الفنلندية اليوم الاثنين إعلان حالة الطوارئ فى البلاد بسبب الارتفاع الخطير فى أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لإغلاق المدارس وتقييد الحركة بين المناطق للحد من انتشار الوباء.
وقالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم : إن " الحكومة ترى أنه من الضروري أن يكون التواصل بين الأفراد أقل. كل شخص لديه الآن فرصة للتأثير على الوضع".
يشار إلى أن العديد من المناطق الفنلندية شهدت ارتفاعا سريعا في إصابات الفيروس التاجي خلال الأسبوعين الماضيين.
Advertisements