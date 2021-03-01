إعلان الطوارئ في فنلندا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

قررت الحكومة الفنلندية اليوم الاثنين إعلان حالة الطوارئ فى البلاد بسبب الارتفاع الخطير فى أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لإغلاق المدارس وتقييد الحركة بين المناطق للحد من انتشار الوباء.

وقالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم : إن " الحكومة ترى أنه من الضروري أن يكون التواصل بين الأفراد أقل. كل شخص لديه الآن فرصة للتأثير على الوضع".

يشار إلى أن العديد من المناطق الفنلندية شهدت ارتفاعا سريعا في إصابات الفيروس التاجي خلال الأسبوعين الماضيين.



