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عاجل.. البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله من ردة إيران على المحادثات النووية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعرب البيت الأبيض، عن خيبة أمله من ردة إيران على المحادثات النووية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية، طالبت اليوم الاثنين، باحترام الاتفاق النووي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية: "إذا أرادت واشنطن أن تتفاوض مع إيران عليها أن تحترم الاتفاق النووي".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض بلاده أي تغيير في الاتفاق النووي، وإعادة التفاوض عليه.

وقال روحاني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي فور رفع العقوبات الأمريكة".

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ايران المحادثات النووية البيت الابيض

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