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خلطات طبيعية مُجربة لإزالة الشعر فوق الشفاه

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي الفتاة خلطات طبيعية مجربة وآمنة الاستخدام لإزالة الشعر فوق الشفاه ويكون مفعولها سحري.

وصفة الكركم والحليب
المُكوِّنات:
ملعقة كبيرة كركم.
ملعقة كبيرة ماء أو حليب.
طريقة التطبيق والإستخدام:
اخلطي مسحوق الكركم مع الماء أو الحليب وضعيه على الشفة العليا.
اتركيه لمدة نصف ساعة.
بمجرد أن يتصلب، افركيه برفق واغسليه.
طبّقي هذه الوصفة، مرّة كل بضعة أيام لمدة أسبوعين.

ملحوظة: لا تستخدمي الحليب في هذا العلاج إذا كان لديك حساسية من منتجات الألبان.

وصفة بياض البيض
المُكوِّنات:
بياض بيضة.
ملعقة صغيرة من دقيق الذرة.
ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة التطبيق والإستخدام:
اخلطي بياض البيض مع دقيق الذرة والسكر.
اخفقي المزيج حتى يتشكل معجونًا لزجًا.
ضعي العجينة على منطقة الشفة العليا.
اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة ثم قشرّيه.
كرّري هذه الوصفة، مرّتين في الأسبوع.

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