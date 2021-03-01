خلطات طبيعية مُجربة لإزالة الشعر فوق الشفاه

نقدم لك عزيزتي الفتاة خلطات طبيعية مجربة وآمنة الاستخدام لإزالة الشعر فوق الشفاه ويكون مفعولها سحري.





وصفة الكركم والحليب

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة ماء أو حليب.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي مسحوق الكركم مع الماء أو الحليب وضعيه على الشفة العليا.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

بمجرد أن يتصلب، افركيه برفق واغسليه.

طبّقي هذه الوصفة، مرّة كل بضعة أيام لمدة أسبوعين.





ملحوظة: لا تستخدمي الحليب في هذا العلاج إذا كان لديك حساسية من منتجات الألبان.



