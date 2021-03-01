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البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع تراجع مخاوف التضخم

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية جراء تراجع مخاوف التضخم.

وصعدت أسهم السفر والترفيه بنحو 3.2 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وهدأت المخاوف بشأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد أن تخلت عن أعلى مستوياتها في عام.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية تزامناً مع صعود قوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات، بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية من قبل مجلس النواب.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 3 سنوات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.84 بالمائة إلى 412.4 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.6 بالمائة إلى 6588.5 نقطة.

وشهد "داكس" الألماني ارتفاعاً بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 14012.8 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة مماثلة إلى 5792.7 نقطة.

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