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باريس سان جيرمان يمنح مبابي الفرصة الأخيرة لحسم مصيره

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي منح نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي مهلة أخيرة من أجل الرد على العرض المقدم لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأشارت شبكة cuatro الإسبانية إلى أنه يتعين على كيليان مبابي اتخاذ أحد أهم القرارات في مسيرته في الأيام المقبلة، حيث سيضطر في الصيف المقبل إلى التجديد أو الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان لن ينتظروا حتى الصيف المقبل ويريدون من مبابي الرد على عرض التجديد مع موعد إقصاه نهاية مارس الحالي بينما يراقب ريال مدريد الإسباني المفاوضات من بعيد ولن يدخل المشهد حتى يتم وضع مبابي في سوق الإنتقالات.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن باريس سان جيرمان بدأ الضغط على مبابي للرد على عرض التجديد، حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أنه سيتعين اتخاذ قرار في وقت قصير لأنه لا يمكن المماطلة أكثر بشأن هذه القضية.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن يريد ليوناردو التخطيط للموسم المقبل، ويكون هدفه هو بقاء نيمار ومبابي إلى حين مونديال قطر 2022، لكن النادي لن يستمر مع كيليان مبابي في حال لم يوافق على التجديد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن ينتظر حتى الصيف المقبل وسيطرح مبابي في سوق الإنتقالات قبل يونيو إذا قرر عدم التجديد وسيظل ريال مدريد بعيداً عن الصفقة ولن يتدخل بعرض حتى يعلن ناصر الخليفي بأن مبابي متاح في سوق الإنتقالات ستكون تلك هي اللحظة التي ستبدأ فيها المفاوضات بين الناديين.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها الشبكة الإسبانية:" لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا اتخاذ موقف واتخاذ قرار. نتحدث ، نتحدث منذ فترة طويلة، إن موقفنا واضح ونحن نعرف ما نريد وسنقرر ذلك قريباً."

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلا:" باريس سان جيرمان حدد موعدًا نهائياً لمبابي لتجديد عقده مع النادي، حيث سيتوجب على مبابي حسم مستقبله على الأكثر بعد مباراة العودة أمام برشلونة ."

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