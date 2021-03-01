بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الأوقاف

وقع الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية وعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الاثنين بجامعة الزقازيق بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الشرقية وجامعة الزقازيق بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الشرقية، بحضور غادة حامد شاكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ومحمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية.



وأشار الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات:

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.