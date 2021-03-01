Advertisements

تعرف على موعد الزمالك القادمة ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لخوض قمة عربية نارية أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، في الخامس من مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا بدون أهداف، أمام مضيفه تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بينما تعادل الترجي الرياضي إيجابيا بهدف لمثله التونسي أمام مولودية الجزائر في الجولة ذاتها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين بينما يأتي الترجي التونسي في الصدارة برصيد 4 نقاط ليصبح ترتيب المجموعة كالآتي:- 

1- الترجي التونسي 4

2- الزمالك 2

3- مولودية الجزائر 2

4- تونجيث 1
  




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونجيث الزمالك الترجي

أخبار تهمك

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ساعة و 23 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

بالأرقام.. كشف حساب "باتشيكو" مع الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة تونجيت بدوري الأبطال

باتشيكو يستقر على البدء بثنائي الزمالك أمام تونجيت

باتشيكو يختار تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت بدوري أبطال إفريقيا

مجموعة الزمالك.. موعد مباراة مولودية الجزائر ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات