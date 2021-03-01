تعرف على موعد الزمالك القادمة ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لخوض قمة عربية نارية أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، في الخامس من مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الزمالك قد تعادل سلبيا بدون أهداف، أمام مضيفه تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بينما تعادل الترجي الرياضي إيجابيا بهدف لمثله التونسي أمام مولودية الجزائر في الجولة ذاتها.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين بينما يأتي الترجي التونسي في الصدارة برصيد 4 نقاط ليصبح ترتيب المجموعة كالآتي:-





1- الترجي التونسي 4





2- الزمالك 2





3- مولودية الجزائر 2





4- تونجيث 1















