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كيفية استخدام لقاح كورونا وشروط وخطوات التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان للحصول عليه

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتسائل العديد من المواطنين حول كيفيفة التسجيل على موقع وزراة الصحة والسكان لحجز لقاح فيروس كورونا، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، كافة الخطوات للتسجيل على موقع لقاح كورونا، كذلك الشروط المتوفرة لاتمام عملية التسجيل بنجاح.

يستقبل موقع الحصول على لقاح كورونا، تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين، منذ أمس الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.

وبالطبع، ستكون الأولوية في الحصول على اللقاح لثلاث فئات حددتها وزارة الصحة وهي: العاملين في القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- ادخل على الموقع الإلكتروني من هنا، واختيار فئة التطعيم وهي واحدة من ثلاث: العاملين في القطاع الطبي، أصحاب أمراض مزمنة من جميع الفئات العمرية، كبار سن بدون أمراض مزمنة.

- قم بتسجيل بياناتك، كالاسم رباعي والجنسية والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد، وكذلك تسجيل رقم الهاتف أو الرقم الخاص بتطبيق واتس آب حتى تتمكّن الوزارة من إرسال رسالة لك بموعد ومكان التطعيم في حال اختيارك لتلقي اللقاح.

- سجل المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها بدقة، لأن الرسالة ستأتي لك من خلالها، ثم تختار القسم/المركز الذى ترغب بالحصول على اللقاح به، ثم تحدد الوظيفة، ثم البريد الإلكتروني.

- إدرج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقاريرك الطبية، حتى تتمكن الوزارة من الاطلاع عليه لتقر بأنك من مستحقي التطعيم.

- ثم تقوم بعدها بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التي قمت بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقي جرعتي اللقاح،

- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يتم إعطاءك رقم حفظ خاص لا يتكرر عبر رسالة نصية، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك، كما يمكن للمواطنين المتابعة أو الاستفسار من خلال خط ساخن، لمعرفة مكان وموعد التلقيح.

- يتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبي تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها.

كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها.

بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.


لقاح كورونا وطرق استخدامه

ستبدأ مصر حملة التطعيم معتمدة على لقاح "سينوفارم" الصيني، بعدما أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استقبلت شحنة لقاحات جديدة، وتبلغ 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم".

"سينوفارم" لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم تم قتله، تم تجريبه على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

بعد مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، أظهرت النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وفقا لـ"سينوفارم"، فإنه من المحتمل أن يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

فعاليات تلقي أولى جرعات لقاج فيروس كورونا للأأطقم الطبية


كيفية استخدام لقاح كورونا وشروط وخطوات التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان للحصول عليه

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