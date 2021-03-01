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نصائح للحفاظ على صحة شعرك.. اتبعيها

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي الفتاة أهم النصائح للمحافظة صحة شعرك والحصول عليه منتعشا ولامعا وناعما كالحرير:

يجب إختيار الصبغة التي لا تحتوي على موادّ كيميائيّة مُضرَّة، مثل الأمونيا.

يجب غسل الشعر لمرتين أو ثلاث على الأكثر في الأسبوع الواحد، إذ يسبب الغسل المستمر للشعر جفافه وزوال لون الصبغة.

اختيار مُنتَجات مُناسبة للعناية بالشعر المصبوغ؛ وذلك باستعمال بلسم، وشامبو خاليَين من الموادّ الكيميائيّة الضارَّة، مثل الكبريت، ممَّا يُحافظ على زيوت الشعر الطبيعيّة، ويمنع تلاشي لون الصبغة.

قصّ أطراف الشعر كلّ فترة، خاصّة بعد صبغه، حيث يُساعد القص على منع انتشار الضرر على طول الشعر.

يؤدي غسل الشعر باستخدام الماء شديد السخونة إلى اختفاء صبغة الشعر في وقت قصير.

يُفضَّل تَرْك الشعر في الهواء حتى يجفّ وحده، وتقليل استعمال مُجفِّفات الشعر قدر الإمكان.

الحرص على الحصول على تغذية مُناسبة لصحَّة الشعر، والتأكُّد من أنَّه يتمتَّع بالرطوبة، وأنّه غير جافّ.

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