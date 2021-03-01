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اعرف طريقة تحضير بانيه الجمبري
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:06 م
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اليوم سيقدم لكِ موقع "لافام" عزيزتي، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وصفة بانيه الجمبري اللذيذة، تابعي السطور التالية.
المقادير بانيه الجمبري
- الجمبري : 600 غراماً
- البيض : 3 حبات
- بقسماط : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة (مطحون)
- ملح : رشّة
- ثوم بودرة : رشّة
- الزيت : حسب الحاجة
طريقة التحضير بانيه الجمبري
1- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.
2- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.
3- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.
4- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.
5- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.
6- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
7- وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.
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