اعرف طريقة تحضير بانيه الجمبري

اليوم سيقدم لكِ موقع "لافام" عزيزتي، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وصفة بانيه الجمبري اللذيذة، تابعي السطور التالية.





المقادير بانيه الجمبري





- الجمبري : 600 غراماً

- البيض : 3 حبات

- بقسماط : 2 كوب

- الماء : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- ملح : رشّة

- ثوم بودرة : رشّة

- الزيت : حسب الحاجة





طريقة التحضير بانيه الجمبري





1- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.





2- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.





3- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.





4- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.





5- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.





6- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.



