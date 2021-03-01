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اعرف طريقة تحضير بانيه الجمبري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:06 م
بانيه الجمبري - صورة أرشيفية
بانيه الجمبري - صورة أرشيفية
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اليوم سيقدم لكِ موقع "لافام" عزيزتي، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وصفة بانيه الجمبري اللذيذة، تابعي السطور التالية.

المقادير بانيه الجمبري

- الجمبري : 600 غراماً
- البيض : 3 حبات
- بقسماط : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة (مطحون)
- ملح : رشّة
- ثوم بودرة : رشّة
- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير بانيه الجمبري

1- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.

2- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.

3- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.

4- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.

5- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.

6- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

7- وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.

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