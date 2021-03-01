بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن تقديم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وعد للاعبي الميرنجي.













وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، المقرب من ريال مدريد، فإن بيريز يثق في إمكانية انتهاء الأزمة المادية عقب نهاية الموسم المقبل، وكذلك سيكون قد تم الانتهاء من أعمال التجديدات في سانتياجو برنابيو، مما يشير إلى إمكانية زيادة رواتب اللاعبين.





ووعد بيريز وعد اللاعبين بزيادة رواتبهم مع نهاية الموسم المقبل، على أن يكوم البدء باللاعبين الذين هم على وشك التجديد، مثل: سيرجيو راموس، لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، الذين تنتهي عقودهم بختام الموسم الجاري، وهو نفس الأمر بالنسبة لرافائيل فاران، داني كارفاخال، كريم بنزيما، إيسكو، مارسيلو وناتشو، في حالة تم الاستقرار على تجديد عقودهم التي تنتهي بحلول صيف 2022.









بذكر أن ريال مدريد تعرض لخصم 10% من رواتب لاعبيه بسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعرض لها، بسبب فيروس كورونا، التي تسببت في غياب الجماهير عن الملاعب، وبالتالي الحرمان من مصدر دخل ضخم للنادي.



