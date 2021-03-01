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عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك إلى الإصابة في مبارةا فريقه أمام وادي دجلة والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة  الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 37 سقط إمام عاشور على أرض الملعب دون تدخل من أحد ومتأثرًا بالإصابة ليغادر الملعب رفقة الجهاز الطبي للزمالك.

وقام البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بالدفاع بعبد الله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وغادر ملعب المباراة متأثرا بها.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29، حيث يواجه وادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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