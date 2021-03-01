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جربي وصفة الأفوكادو للحصول على شعر لامع كالحرير

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
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صاحبات الشعر الجاف يبحثن عن وصفات طبيعية مجربة للتخلص من جفاف الشعر والهيشان المستمر لكي يصبح شعرهن ناعم كالحرير، ومن هنا يحرص موقع لافام دائما على تقديم للقارئات كافت المعلومات حول الاهتمام بالشعر وصحته للحصول عليه كما تريدين، ومن هنا نقدم لكم وصفة الافوكادو والبيض فهي تعد وصفة فعالة ونتنائجها سحرية ومذهلة للحصول على شعر لامع وناعم كالحرير والقضاء على الجفاف والهيشان نهائيا.

وصفة الأفوكادو والبيض
يعد الأفوكادو والبيض من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر الجاف ومنحه ملمساً ناعما وحيوياً. 

ويمكنك تحضير الوضفة عن طريق هرس نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها صفار بيضتين. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك بعد تبليله بالماء، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية وستلاحظين النتيجة.

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