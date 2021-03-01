رئيس "الرقابة الصحية" يكشف لـ"الفجر" الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ عملها

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية قائلًا: ان أحدث الإنجازات هو حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما.



وأكد إسماعيل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلي مثيلاتها العالمية، مشيرا انها خطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتأكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية.



وأضاف: حصلت الهيئة ايضا على الاعتماد الدولي لمتطلبات التسجيل للمستشفيات 2021 ضمن مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى من الشروط والقواعد التي يجب ان تحصل عليها المستشفى كمرحلة أولى نحو الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير المستشفيات 2021، وقد عملنا منذ اللحظة الأولى لإنشاء الهيئة على التعريف بالدور الذي تلعبه الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية.



وأوضح، لا يقتصر تواصل فريق العمل بالهيئة مع مقدمي الخدمات الصحية فقط على الرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والاعتماد، بل يقوموا أيضا بزيارات ميدانية وجولات تفقدية منذ انشائها للوقوف على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الصحية ومدى امكانية تطبيقها الفعلي لمعايير التسجيل والاعتماد وذلك بالتركيز على محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية والأقصر، كما قام فريق الادارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية للتقييم الذاتي بعمل زيارات لمحافظة بورسعيد.



وأشار رئيس الهيئة، إلى جانب ذلك بدأت المستشفيات الجامعية والأهلية والعسكرية في الاستعداد للاعتماد حيث قامت الهيئة ببعض الجولات التفقدية لتقييم الوضع الراهن ببعض المنشآت فضلا عن تنظيم عدد من برامج التهيئة للتعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد سواء بمقر الهيئة أو بمقرات المنشآت الطبية.

