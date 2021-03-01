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سموذي السبانخ بالأناناس.. طريقة التحضير
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:13 م
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نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير ومقادير سموذي السبانخ بالأناناس لإعداده لأفراد اسرتك بكل سهولة حيث يعتبر هذا المشروب مفيد جدا للجسم ومكوناته بسيطة وسريع التحضير:
المقادير
- حليب لوز : نصف كوب (غير محلى وبارد)
- لبن : ثلث كوب (خالي الدسم وبارد)
- السبانخ : كوب
- الموز : 1 حبة (متوسط الحجم)
- أناناس : نصف كوب
طريقة التحضير
أضيفي حليب اللوز واللبن وأوراق السبانخ والموز والأناناس في الخلاط.
اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس.
صبّي المشروب في كوب التقديم وقدميه فوراً.
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