سموذي السبانخ بالأناناس.. طريقة التحضير

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير ومقادير سموذي السبانخ بالأناناس لإعداده لأفراد اسرتك بكل سهولة حيث يعتبر هذا المشروب مفيد جدا للجسم ومكوناته بسيطة وسريع التحضير:





المقادير

- حليب لوز : نصف كوب (غير محلى وبارد)

- لبن : ثلث كوب (خالي الدسم وبارد)

- السبانخ : كوب

- الموز : 1 حبة (متوسط الحجم)

- أناناس : نصف كوب





طريقة التحضير

أضيفي حليب اللوز واللبن وأوراق السبانخ والموز والأناناس في الخلاط.

اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس.

صبّي المشروب في كوب التقديم وقدميه فوراً.