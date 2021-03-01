Advertisements

سموذي السبانخ بالأناناس.. طريقة التحضير

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير ومقادير سموذي السبانخ بالأناناس لإعداده لأفراد اسرتك بكل سهولة حيث يعتبر هذا المشروب مفيد جدا للجسم ومكوناته بسيطة وسريع التحضير:

المقادير
- حليب لوز : نصف كوب (غير محلى وبارد)
- لبن : ثلث كوب (خالي الدسم وبارد)
- السبانخ : كوب
- الموز : 1 حبة (متوسط الحجم)
- أناناس : نصف كوب

طريقة التحضير
أضيفي حليب اللوز واللبن وأوراق السبانخ والموز والأناناس في الخلاط.
اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس.
صبّي المشروب في كوب التقديم وقدميه فوراً.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات