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فريدة الشوباشي: "أنا من أتباع سيدنا عمر بن الخطاب"

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر تحدث بأن أفضل ضمانة لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية.

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "عشان كدا بعد الربع العربي بدأنا نسمع فجأة عن الشيعي والسني، والقبطي، وهذا الأمر لم نكن نسمع عنه سابقًا، مظلة العروبة كانت تشمل كل الدول العربية".

ولفتت إلى أنها مهتمة بالعدالة بصورة كبيرة للغاية، وعندما سؤلت بعض الأسئلة وهي صغيرة لم يجب عليها أحد، وبعدما التحقت بكلية الحقوق قرأت بعض المواقف للخليفة عمر بن الخطاب، معقبة: "حبيته واندمجت معاه خالص، وبقيت من أتباعه".

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