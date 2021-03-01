وزير العدل يكشف تفاصيل قرار تأجيل قانون الشهر العقاري (فيديو)



وأكمل "سيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعي دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة"، متابعا "رسوم الشهر العقاري ثابتة ولا يوجد تغيير فيها والحديث حول ضريبة 2.5%".



وحول الحبس الاحتياطي عن بعد، أكد أن التجربة نجحت بنسبة 100% في 3 محافظات، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.



وأكد وزير العدل أن تسجيل الوحدات السكنية يرفع من قيمتها، فضلا عن حماية العقار من مخاطر.



كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء، والذي وجه الرئيس خلاله بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" "السيسي وجه بتأجيل تنفيذ القانون مع إتاحة فترة انتقالية لا تقل عن عامين للتسجيل بملبغ مالي مقطوع مخفض"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد مشروع قانون بعد قرار الرئيس لتقديمه إلى البرلمان.وأوضح أن الحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة خلال الفترة الماضية قائلا "الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع في مقدور المواطنين".