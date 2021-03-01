Advertisements

وزير العدل يكشف تفاصيل قرار تأجيل قانون الشهر العقاري (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء، والذي وجه الرئيس خلاله بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" "السيسي وجه بتأجيل تنفيذ القانون مع إتاحة فترة انتقالية لا تقل عن عامين للتسجيل بملبغ مالي مقطوع مخفض"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد مشروع قانون بعد قرار الرئيس لتقديمه إلى البرلمان.

وأوضح أن الحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة خلال الفترة الماضية قائلا "الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع في مقدور المواطنين".

وأكمل "سيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعي دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة"، متابعا "رسوم الشهر العقاري ثابتة ولا يوجد تغيير فيها والحديث حول ضريبة 2.5%".

وحول الحبس الاحتياطي عن بعد، أكد أن التجربة نجحت بنسبة 100% في 3 محافظات، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.

وأكد وزير العدل أن تسجيل الوحدات السكنية يرفع من قيمتها، فضلا عن حماية العقار من مخاطر.

أخبار تهمك

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات