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رئيس وزراء أرمينيا لا يستبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في حال موافقة المعارضة على ذلك.

 

وأوضح باشينيان في تصريحات متلفزة أدلى بها أثناء مشاركته في مسيرة لأنصاره في العاصمة يريفان، أن إحدى الكتلتين المعارضتين في البرلمان، وهي كتلة حزب "أرمينيا المستنيرة"، قد أيدت هذا الاقتراح عمليا عندما طرحته أمس الأحد، وتبقى مسألة معرفة موقف كتلة "أرمينيا المزدهرة".

 

وأضاف رئيس الوزراء: "في حال موافقة المعارضة البرلمانية، يمكن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري".

 

وترأس باشينيان صفوف أنصاره أثناء مسيرتهم في يريفان بعد لقاء جمعه اليوم الاثنين مع رئيس الدولة أرمين سركيسيان، وسط أزمة سياسية حادة تهز أرمينيا بعد هزيمة تكبدتها في الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ، وتصاعدت فيها الدعوات إلى استقالة باشينيان وأعضاء حكومته.

 

ويتطلب حل البرلمان الأرمني استقالة رئيس الوزراء، وفي حال إخفاق البرلمان في اختيار رئيس وزراء جديد لمرتين متتاليتين، فسيتم حله تلقائيا مع تجديد موعد إجراء انتخابات جديدة لتقوم الأغلبية الجديدة باختيار رئيس الحكومة.

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