فريدة الشوباشي عن ترأسها البرلمان: تكريم وتشريف للمرأة (فيديو)

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها عندما ترأست مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية شعرت بأن هذا الأمر تكريم وتشريف للمرأة بشكل عام.



وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "ترأسي للبرلمان كان مستحيل يحصل إلا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها، وهذا الأمر في منتهى الأهمية".



وأضافت: "حسيت إن ربنا كرمني، لأن ترأسي للجلسة جاء بحكم كوني أكبر امرأة في البرلمان، وكان ممكن يكون في حد أكبر مني بيومين أو تلاتة ويترأس المجلس".



