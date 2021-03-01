Advertisements

فريدة الشوباشي عن ترأسها البرلمان: تكريم وتشريف للمرأة (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها عندما ترأست مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية شعرت بأن هذا الأمر تكريم وتشريف للمرأة بشكل عام.

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "ترأسي للبرلمان كان مستحيل يحصل إلا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها، وهذا الأمر في منتهى الأهمية".

وأضافت: "حسيت إن ربنا كرمني، لأن ترأسي للجلسة جاء بحكم كوني أكبر امرأة في البرلمان، وكان ممكن يكون في حد أكبر مني بيومين أو تلاتة ويترأس المجلس".

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ 42 دقيقة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات