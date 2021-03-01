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قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدينة، غدًا الثلاثاء.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، على أن يجري فصل التيار الكهربي بالتتابع حتى لا تتطول المدة.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق وهم: " بحري السكة الحديد، عزبة عبد الوهاب، الحكر، النقص الزهوي، مالك الملك، ومن الساعة ١٢ ظهرًا، حتى الساعة ٢ ظهرًا بمنطقة (بحري السكة الحديد، مربع الحكر، طريق حلابة).

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.

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