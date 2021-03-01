السعودية منوعات السعودية Advertisements مجلس إدارة الموانئ يقر إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ المحدثة الإثنين 01/مارس/2021 - 08:25 م Advertisements أخبار تهمك ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ حوالي 16 ساعة عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة منذ 41 دقيقة أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ يوم عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب منذ حوالي 4 ساعات وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة منذ ساعة و 7 دقيقة الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة منذ أقل من ساعتين خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس منذ حوالي 4 ساعات بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد منذ 43 دقيقة طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد منذ أقل من ساعتين هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله منذ ساعة و 22 دقيقة عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور) منذ ساعتين و 19 دقيقة عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ حوالي 21 ساعة تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب منذ ساعتين و 25 دقيقة بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد منذ حوالي 6 ساعات Advertisements