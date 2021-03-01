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سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد ضياء قنديل ومحمد إبراهيم

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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احتفل نادي سيراميكا كليوباترا، بعيد ميلاد ضياء قنديل ومحمد ابراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مواليد الأول من مارس.

وأحضر الجهاز الفني واللاعبون تورتة عليها صورة ضباء قنديل، وأخرى منقوش عليها صورة محمد إبراهيم، واحتفلا بعيد ميلاد الثنائي في جو أسري.

وهنأ الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان اللاعبين، بمناسبة عيد ميلادهما، كما وجه اللاعبون التهنئة إلى زمليهما، بعد الاحتفال بعيد الميلاد.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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