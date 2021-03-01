"دائمًا ما ينحاز للمواطن".. نواب وسياسيون يشيدون بقرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسياسين، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدين أن الرئيس دائما ما ينحاز للمواطنين ويتعامل بشفافية وحرص على الإنصات لنبض الشارع المصرى.



بدايةً، وجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، اليوم، الشكر لرئيس الجمهورية علي استماعه لنبض الشارع المصري بعد إصدار توجيهاته بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لمدة عامين



وقال النائب أشرف رشاد مُمثل الأغلبية البرلمانية إن الرئيس قال إن الشعب يحتاج إلى من يحنو عليه وبالفعل أصدر توجيهاته بتاجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى إلى عامين وعقب ذلك شهدت القاعة تصفيق من جميع النواب



وطالب زعيم الأغلبية البرلمانية، إعادة مداولة في مواد مشروع القانون المقدم من الأغلبية لإتاحة الفرصة للحكومة للتشاور حول ما جاء بها من تعديلات.



وفي السياق نفسه، تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بخالص الشكر والعرفان للرئيس لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.



وثمن نواب التنسيقية دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الإجتماعية.



وأكد نواب التنسيقية على أن مواقف الرئيس دائمًا داعمه للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، متعهدين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.



وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقانون الشهر العقارى كان حاسمًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي إنحاز للمواطنين وآثر التخفيف عنهم واستمع للآراء التى نادت بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى.



وقال "الهضيبى" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُرسي مبدأ واضح وهو الانحياز لنبض الشارع المصري لافتًا إلى أن توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين لاقى قبولًا كبيرًا لدى الشارع المصرى.



ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إجراء حوار مجتمعى حول القانون يؤكد أن الحكومة تعول كثيرًا على نبض الشارع فى اتخاذ قراراتها ولا تمانع أى تعديل يطالب به المصريون لافتًا إلى أن تدخل الرئيس جاء حاسما وحكيما.



فيما قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يحرص دائمًا علي دعم المواطنين المصريين وإنحيازه لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات المتوسطة ومحدوي الدخل.



وأضاف "زكي" أن القيادة السياسية دائمًا ما تضع المواطن المصري نصب أعينها لتوفير سُبل الحياة الكريمة له والتغلب علي التحديات والمعوقات التي تواجهه للإرتقاء بالمستوي المعيشي للفرد المصري.



وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا ما تنحاز للمواطن ودعم محدوي الدخل، مشيرًا إلي أن ملف العدالة الإجتماعية وتحسين حياة المواطنين علي رأس أولوياتها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2014.



بينما أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تدخل الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد يعد بادرة طيبة منه تعبر عن انحيازه الكامل للمواطنين ومحدودى الدخل.



وقال "محسب" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يومًا تلو الآخر انحيازه للمواطنين ولا يتأخر فى اتخاذ أى قرار من شأنه التخفيف عنهم ومساعدتهم، لافتًا إلى أن كثيرين طالبوا بإرجاء العمل بالقانون وها هو يستجيب فورًا لنبض المواطنين.



ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بالقرار الرائع والمنحاز لكل فئات المجتمع خاصة.محدودى الدخل.

