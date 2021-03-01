"وكالة الطاقة الذرية": يجب وقف انتهاكات إيران للاتفاق النووي واستئناف التفتيش

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بضرورة وقف إنتهاكاتها للإتفاق النووي وإستئناف عمليات التفتيش على مواقعها النووية.

وقالت الوكالة الدولية فى مشروع قرار عرضته خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة اليوم الاثنين : أنه لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي من دون التفتيش.

وبدورها أكدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض للتصويت الجمعة المقبلة، على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.





ومن جانبه شدد المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، على أن قرار إيران الأخير الخاص بمنع عمليات التفتيش المفاجئة على مواقعها النووية له تأثير خطير، موضحا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها ، مؤكدا على ضرورة استمرار عمليات التفتيش وعدم جعلها ورقة مقايضة.



