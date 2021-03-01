يواجه مانشستر سيتيغداً الثلاثاء، وولفرهامبتون، وسط مطاردة شرسة رغم فارق النقاط-12 نقطة- من غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، وكذلك ليستر سيتي، بينما يبدو أن أقصى طموحات حامل اللقب ليفربول ستكون إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة المتقدمة في الجدول من أجل ضمان مقعد في الموسم المقبل من دوري الأبطال.



ويستضيف "السيتيزن" غداً الثلاثاء بملعب الإمارات وولفرهامبتون الذي لا يقدم أداءً مقنعاً منذ بداية الموسم، في المباراة التي تنتمي للجولة الـ29 من "البريميير ليغ"، وبالطبع سيسعى أبناء المدرب بيب غوارديولا لحصد ثلاث نقاط إضافية للابتعاد أكثر بصدارة الجدول، على حساب الوولفز الذي لا يزال في المنطقة الوسطى الدافئة من الجدول في المركز الـ12.



ولا يبدو مانشستر يونايتد مستعداً للاستسلام بسهولة حيث ما زال يواصل ضغطه من الوصافة، وسيخوض مهمة سهلة نسبياً أمام كريستال بالاس الذي لا يقدم نفس مستوى الموسم الماضي رغم أنه في المنطقة الدفيئة من الجدول في المركز الـ13. كما يحاول اليونايتد التخلص ولو مؤقتاً من ملاحقة ليستر سيتي.



ويحتل (الثعالب) المركز الثالث برصيد 49 لكنهم تعرضوا لهزيمة موجعة في الجولة الـ26 بالسقوط المفاجئ على يد آرسنال 1-3، لذا سيحاول ليستر تدارك الموقف سريعا وإثبات أنهم تعرضوا لكبوة عارضة خلال مباراتهم مع بيرنلي الذي تجرع مرارة الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة على يد توتنهام في الجولة التي تنتهي اليوم بلقاء إيفرتون وساوثامبتون.



ويخوض "السبرز" الذي يبدو أنه وجد درب الانتصارات مجددا، مواجهة يسيرة نظريا أمام فولهام، واضعاً نصب عينيه إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، ومغادرة المركز الثامن الذي يحتله الفريق اللندني حالياً، وسيكون ضحيته هو فولهام الذي يتقوقع في المركز الـ18 وربما يعود إلى دوري الدرجة الأولى بعد صعوده هذا الموسم للبريميير ليغ.



من ناحية أخرى يخوض ليفربول وتشيلسي مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحاول ليفربول حامل اللقب تعويض خسارته الإكلينيكية للبطولة وضمان أحد المراكز الأربعة المتقدمة تحسباً لخروجه من دوري الأبطال في أي وقت هذا الموسم، وهو أمر يبدو أنه سيحدث لا محالة، بحيث يضمن فرصة للمنافسة على "التشامبيونز" في الموسم المقبل.



من جانبه، سيبذل الـ(بلوز) قصارى جهدهم للقفز من مركزهم الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، إلى المركز الرابع الذي يشغله ويستهام المتألق هذا الموسم.



بالمثل، سيحاول إيفرتون الحفاظ على فرصه في الظفر بأحد المراكز الأوروبية لا سيما وأنه يمتلك 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن تشيلسي الخامس، ويواجه ويست بروميتش الصاعد هذا العام لـ"البريميير ليغ" والذي سيعود على الأرجح للتشامبيونشيب، حيث يحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.