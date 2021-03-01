فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2021.. خطوات الاستعلام عن قيمتها عبر هذا الرابط





يبحث المواطنين عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2021، حيث كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن نظام سداد فاتورة التليفون الأرضي؛ حيث يكون شهري أو ربع سنوي أو سنوي، وفق الاتفاق مع المتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات.





ومن جهتها، تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة عبر هذا الرابط





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات المذكور أعلاه.





- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة "اظهر الفواتير".





طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر قيمة الفواتير المتبقية.

- الدفع من خلال الضغط على خانة "اختر للسداد" وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة "سدد"





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ فوري أو أمان أوbee أو سداد أو أحد منافذ البريد المصري أو أحد منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.