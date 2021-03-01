خالد أبو بكر يشكر السيسي على تأجيل قانون الشهر العقاري (فيديو)



ووجه بكر التحية إلى وسائل الإعلام على دورها في مناقشة قانون الشهر العقاري خلال الفترة الماضية، متوقعا تقدم الحكومة بمشروع القانون خلال أيام قليلة، معلقا "الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان".



ووجه خالد أبو بكر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "ننتظر رد فعل سريع من الحكومة والبرلمان".



أشاد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض،بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "قرار الرئيس يظهر إحساسه بالمواطنين"، مضيفا "جماعة الإخوان الإرهابية تعترض بشكل مستمر على قرارات الدولة بشكل خارج حدود المنطق، لو السيسي صلى العصر 4 ركعات، الإخوان هيقولوا لا دول 3".