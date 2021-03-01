Advertisements

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "الرئيس انتصر للإرادة الشعبية ونبض المواطنين" (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الرئيس ينتصر للإرادة الشعبية ويستشعر بنبض المواطنين فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنسيقية أصدرت بيان شكرت فيه الرئيس ونتمنى ان يتم تنفيذ التوجيه سريعا من الحكومة.

وتابع النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا التوجيه يرد على من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويستجيب بقوة وسرعة لنداء المواطنين.

وأوضح أن العملية التشريعية لا يجب أن تمر دون دراسة ومجلس النواب عليه دور كبير في دراسة كل الزوايا وتأثيرها على الناس قبل إصدار أي تشريعات بجانب دراسة الجوانب التشريعية.

أخبار تهمك

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات