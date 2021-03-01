عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "الرئيس انتصر للإرادة الشعبية ونبض المواطنين" (فيديو)

قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الرئيس ينتصر للإرادة الشعبية ويستشعر بنبض المواطنين فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنسيقية أصدرت بيان شكرت فيه الرئيس ونتمنى ان يتم تنفيذ التوجيه سريعا من الحكومة.



وتابع النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا التوجيه يرد على من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويستجيب بقوة وسرعة لنداء المواطنين.



وأوضح أن العملية التشريعية لا يجب أن تمر دون دراسة ومجلس النواب عليه دور كبير في دراسة كل الزوايا وتأثيرها على الناس قبل إصدار أي تشريعات بجانب دراسة الجوانب التشريعية.

