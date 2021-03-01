مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات، قائلًا: "الحالات متغيرة وغير متماثلة، وكثيرًا من المحالات التي تصاب بالأعراض الشديدة، وفي حاجة لأجهزة تنفس صناعي تعاني من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي او الأوعية الدموية"



وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الحالات التي تعالج في المنازل من الإصابة بفيروس كورونا لا تقل عن 80%، مشيرًا إلى أن الإصابات الشديدة بفيروس كورونا في مصر، أقل كثيرًا من العالم.



ولفت إلى أن التدخل المبكر الحاسم في علاج المصابين بكورونا، يحد كثيرًا من شدة إصابات كورونا، مشيرًا إلى المصاب بفيروس كورونا تتكون لديه أجسام مضادة للفيروس، والبعض لديه أجسام مضادة، دون الإصابة ولا يصاب بالفيروس.

