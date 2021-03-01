Advertisements

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات، قائلًا: "الحالات متغيرة وغير متماثلة، وكثيرًا من المحالات التي تصاب بالأعراض الشديدة، وفي حاجة لأجهزة تنفس صناعي تعاني من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي او الأوعية الدموية"

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الحالات التي تعالج في المنازل من الإصابة بفيروس كورونا لا تقل عن 80%، مشيرًا إلى أن الإصابات الشديدة بفيروس كورونا في مصر، أقل كثيرًا من العالم.

ولفت إلى أن التدخل المبكر الحاسم في علاج المصابين بكورونا، يحد كثيرًا من شدة إصابات كورونا، مشيرًا إلى المصاب بفيروس كورونا تتكون لديه أجسام مضادة للفيروس، والبعض لديه أجسام مضادة، دون الإصابة ولا يصاب بالفيروس.

أخبار تهمك

وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات