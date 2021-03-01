"تشريعية النواب": تلقينا توجيهات السيسي حول الشهر العقاري بتصفيق حاد (فيديو)

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت الشكر للرئيس السيسي وتلقت بيان رئاسة الجمهورية بتصفيق حاد أثناء الجلسة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جلسة اليوم شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة قبل ان توافق بالإجماع على إعادة المناقشة بداية من جلسة الغد بعد توجيهات رئيس الجمهورية.



وتابع أنه بداية من الغد سيتم المناقشة على ضوء المستجدات وخلال الفترة المقبلة سيتم فتح حوار مجتمعي وتتضح الرؤية خلال الاجتماع غدا حين مناقشة الاقتراحات.



وأوضح أن اللجنة التشريعية تلقت العديد من مشروعات القوانين سواء من حزب الأغلبية او الحكومة أو بعض الأعضاء وتم الحصول على الموافقة من حيث المبدأ وتم البدء في مناقشة المادة الأولى الخاصة بتأجيل القانون لنهاية 2021 قبل أن يتم الموافقة على إعادة المداولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

