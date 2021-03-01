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إدارة الزمالك تبدأ خطوات حل أزمة شيكابالا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن قيام إدارة القلعة البيضاء بمفاوضات مكثفة مع نظيرتها بسبورتنج لشبونة البرتغالي، لجدولة الغرامة الموقعة بشأن صفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات صحفية  إن الزمالك تلقى إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بأن النادي تم تغريمه مبلغ 250 ألف يورو لتأخره في سداد مستحقات لشبونة البالغة 550 ألف يورو، وهو ما يجعل الأبيض مديناً بمبلغ 800 ألف يورو.

وتابع: "سنرد على خطاب الفيفا بعد التوصل لاتفاق مع إدارة لشبونة، لجدولة الغرامة ودفع باقي أقساط المستحقات، والفيفا أمهلنا حتى يوم 26 مارس الجاري للتوصل لاتفاق وإلا سيتعرض الفريق لعقوبات، كما أن الإدارة السابقة للزمالك اتفقت مع شيكابالا على خصم مبلغ مالي من قيمة عقده لتسوية مستحقات انتقاله من لشبونة، ولكن لم يتم سداد المبلغ بعد.

ويذكر شيكابالا عن الزمالك إلى لشبونة في يناير 2014، ثم عاد للفريق الأبيض في أغسطس 2015، وأعير للإسماعيلي ثم عاد للزمالك في يناير 2016، ورحل معاراً للرائد السعودي وأبولون  اليوناني، قبل العودة للزمالك مع بداية الموسم الماضي.
 

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