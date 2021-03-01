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برلماني: قرار الرئيس بالتأجيل يعطي فرصة للحكومة بتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أشاد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدًا أن القرار يعكس هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف "الشرقاوي"، في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أن قرار الرئيس السيسي بالتأجيل سيعطي فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات، لافتا أنه بموجب هذا القرار، سيتم تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وأشار عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، إلى أن القانون يهدف إلى تسجيل جميع العقارات في مصر وحصرها، وإصدار رقم قومي لكل العقارات لتأمين ملكية المواطن للعقار، مضيفًا أنه مع البدء في إجراء حوار مجتمعي حول القانون من المؤكد الوصول لصيغة تشريعية وتنفيذية ترضي الجميع.

الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

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