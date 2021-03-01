البداري يواجه شباب سوهاج وقفط امام الشعب بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بلقاء فريق نادي البداري امام نظيره فريق مركز شباب سوهاج، والتي يستضيفها ملعب مركز شباب سوهاج.



فيما يلاقي فريق نادي اخميم نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة في مواجهة من العيار الثقيل، والتي يحتضنها ملعب الاخير.



ويواجه فريق نادي المراغة، فريق نادي مكة المكرمة، في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن فوز يضمن له البقاء بمقدمة جدول الترتيب.



ويستضيف فريق نادي قفط، نظيره فريق نادي الشعب بقوص، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات بعد تراجع نتائجهما خلال الاسابيع الاخيرة من عمر المسابقة.



فيما يلاقي فريق نادي ابو تيج نظيره فريق مركز شباب البلينا ، والتي يستضيفها ملعب الاول، في مباراة قوية لكلا الفريقين.

