البترول: 300 ألف سيارة تحولت للعمل بنظام الغاز الطبيعي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة أطلقت أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز الطبيعي.



وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن التطبيق متاح حاليا لكافة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف سيارة تحولت للعمل بنظام الغاز الطبيعي.



وأكد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التحويل حققت صدى واسعا، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد محطات الغاز الطبيعي إلى أكثر من ألف محطة نهاية العام الجاري.



ولفت إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية افتتح عددا من محطات الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

