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محافظ قنا: الإنتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمى على أرض المحافظة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، انه تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة فيما سيتم الإنتهاء من ٤٥٠ مشروع أخر بحلول 30 يونيو المقبل وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج علي ارض المحافظة وذلك في حضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بقنا والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.


واضاف الداودى انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية أبرزها مشروعىّ الصرف الصحى بنقادة وقفط واللذان يخدمان حوالى ٣٠٠ الف مواطن من اهالى المركزين ومحطة مياه حجازة بحرى بطاقة انتاجية ١٢٠ لتر ثانية تخدم ٥٠ الف مواطن من اهالى القرية كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أبرزها مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا والذى يخدم ٧ قرى بطاقة استيعابية تصل الى ٢٩ الف م٣ يوم مؤكدا ان المحافظة تسعى دائما الى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.


من جانبهم أثنى أعضاء بعثة البنك الدولى على انتظام معدلات تنفيذ المشروعات التى يمولها برنامج التنمية المحلية وأبدوا إعجابهم بمستوى التطور الأجتماعى والثقافى الذى شهدته المحافظة مؤخرا كما قدموا شكرهم للمسؤلين على حُسن الإستقبال والضيافة.

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