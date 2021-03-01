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وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمرو مروان وزير العدل، إن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضمن مناقشة العديد من القضايا على رأسها إجراءات تسجيل الوحدات فلسفتها التيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من تسجيل ملكياتهم دون إرهاق.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس وجه بتقديم مشروع قانون الشهر العقاري للبرلمان بفلسفة انتقالية لا تقل عن عامين، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية 2.5%، وحتى يتم تشجيع المواطنين على التسجيل خلال الفترة الانتقالية وجه بأن يتم الاستعاضة عن هذه النسبة بمبلغ ثابت ومقطوع ومخفض، حسب المساحة والاستخدام سواء أرض زراعية أو وحدة سكنية.

وتابع، أن الحكومة ستقوم بإعداد قانون وتقديمه للبرلمان خلال الفترة القادمة، معقبًا: "الحكومة هتقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين خلال الفترة القادمة، وهنطلع مشروع قانون يريح الناس كلها".

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