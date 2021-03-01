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11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج.. تعرفي عليهم

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:54 م
عناد الزوج - صورة أرشيفية
عناد الزوج - صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي 11 نصيحة من الخبراء، حول التعامل مع عند الزوج أو الزوج العنيد بشكل عام.

11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج

1- يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة

2- اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.

3-  تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.

4- لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.

5- حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.

6- عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.

7- عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.

8- لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.

9- ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.

10- احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.

11- استخدمي روح الدعابة في حوارك معه ولا تنسي أنَّ اللمسة الحانية لها أثر السحر في التخلص من الأنانيَّة والتعصُّب والسيطرة فاستخدميها دائماً مع زوجك عند حديثك معه. 

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