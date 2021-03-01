Advertisements
11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج.. تعرفي عليهم
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:54 م
Advertisements
يقدم موقع "لافام" عزيزتي 11 نصيحة من الخبراء، حول التعامل مع عند الزوج أو الزوج العنيد بشكل عام.
11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج
1- يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة
2- اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.
3- تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.
4- لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.
5- حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.
6- عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.
7- عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.
8- لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.
9- ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.
10- احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.
11- استخدمي روح الدعابة في حوارك معه ولا تنسي أنَّ اللمسة الحانية لها أثر السحر في التخلص من الأنانيَّة والتعصُّب والسيطرة فاستخدميها دائماً مع زوجك عند حديثك معه.
Advertisements