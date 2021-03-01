11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج.. تعرفي عليهم

يقدم موقع "لافام" عزيزتي 11 نصيحة من الخبراء، حول التعامل مع عند الزوج أو الزوج العنيد بشكل عام.





11 نصيحة للتعامل مع عناد الزوج





1- يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة





2- اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.





3- تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.





4- لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.





5- حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.





6- عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.





7- عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.





8- لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.





9- ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.





10- احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.



