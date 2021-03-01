محافظ الفيوم تخصيص قطعة أرض لإقامة 12 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بنطاق مركز ومدينة الفيوم، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس المدينة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد قطعة أرض بمنطقة الحواتم تم تخصيصها لإقامة 12 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي، حيث استمع المحافظ من المهندس المسئول عن الموقع، للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكشف المحافظ عن دراسة ضم قطعة أرض أخرى ملاصقة للموقع لإقامة عمارتين جديدتين ضمن أعمال المشروع.



كما تابع "الأنصاري" أعمال أحد الفرق الطبية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال تمركز الفريق بموقف سيارات الأجرة بالحواتم، ووجه المحافظ، مسئولي المرور، بسرعة رفع السيارات المخالفة لقواعد المرور على جانبي طريق الحواتم وصولًا إلى الطريق الدائري، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة محافظ الفيوم شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير موقف سيارات الفيوم بنى سويف والذي يجري تحويله لموقف ذكي، من خلال تطوير كافة الخدمات بالموقف مثل حارات وأرصفة المرور التى تصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك التند والحوامل، وتزويد الموقف بكاميرات للمراقبة وغرفة تحكم، ومقاعد لانتظار الركاب ودورات مياه، وشاشات عرض إرشادية، كما يشمل التطوير تسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونيًا، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في مواعيدها المقررة.



كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واستمع لشرح حول مكونات المشروع المقام على مساحة 100 فدان والتي تشمل 5 محطات، تضم كل واحدة منها 12عنبرًا مفتوحًا لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر لكل محطة، فضلًا عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، ومصنعًا لأعلاف الدواجن، فضلًا عن العنابر المغلقة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية بعد البدء في تنفيذ خطة التطوير.



وخلال زيارته لمشروع الدواجن التكاملي، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية على أرض المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الهيئة، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، المشرف العام على مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واللواء يحيى مراد مستشار رئيس الهيئة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري.



استمع المحافظ خلال الاجتماع لشرح من وكيل وزارة الإسكان حول مراحل العمل بمجزر قلمشاه، ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها، وإعداد تقرير شامل عن مجزر قلمشاه ومعوقات العمل والخطط الزمنية لتنفيذ المشروع، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء لسرعة إنهاء توصيل التيار الكهربائي للمجزر.



وثمّن "الأنصاري" الشراكة القوية مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ ورفع كفاءة العديد من المشروعات، بما له من أثر إيجابي في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية على أرض المحافظة.