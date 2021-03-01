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جوارديولا يُعلنها: نجم مانشستر سيتي سينتقل إلى برشلونة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي  اليوم الإثنين، إنه " أن المدافع الدولي الإسباني إريك غارثيا الذي لم يشارك كثيراً هذا الموسم مع النادي الإنجليزي سيلعب في برشلونة الموسم المقبل".

وقال المدرب الإسباني "برشلونة لا يشتري لاعبين عاديين، إنهم يريدونه لأنه لاعب قمة".

 وأضاف "لا تتخيلوا ما يعنيه إريك بالنسبة لي. إنه مثل ابن. الموسم الماضي بعد الإغلاق كان أفضل مدافع لدينا. لم يرتكب أي خطأ، ولا واحد".

 وأضاف أن فريقه يمر بفترة حاسمة في الموسم عشية مواجهة وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي يمكن أن يحقق فيها انتصاره الحادي والعشرين على التوالي. 

وأكد "أنا سعيد بما حققناه حتى الآن، لا أنفي ذلك، لم يحقق أي فريق آخر ذلك. وهذا يبين صعوبة ما حققناه. نحن سعداء، ولكن ما يهم حقاً هو الألقاب. ما زال أمامنا عمل كثير وأشياء لتحسينها".

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