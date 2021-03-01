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إنبي يقتنص فوزا ثمينا أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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فاز فريق انبى على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لكرة القدم .

 

سجل رامى صبرى هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 12 من ضربة جزاء.

 

وبذلك يرتفع رصيد إنبى إلى 22 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 18 نقطة.

 

جاءت المباراة حماسية سريعة سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فتراتة رغم تقدم انبى .

 

وكاد المدافع داميون لوى أن يتقدم للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 5 بضربة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن  لمرمى انبى ولاحت للاتحاد عدة فرص للتهديف من عن طريق فوزى الحناوى ورزاق سيسيه بينما لاحت لانبى فرصه وحيدة لانبى عن طريق جونيتور جودى لينتهى الشوط الأول بتقدم انبى بهدف دون رد .

 

وفى الشوط الثاني واصل الاتحاد السكندري هجماتة على مرمى إنبى الذى لجأ للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ولاحت عده فرص للاتحاد لم يستغلها لاعبوه أبرزهم فرصتين لرزاق سيسيه وانفراد تام لأحمد حجى  وفرصة للجاميكى داميون لوى لتنتهى المباراة بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد.

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