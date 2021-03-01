خطوات علاج الزكام عند الأطفال حديثي الولادة.. لا تتجاهليها

يتعرض الأطفال حديثي الولادة في أي وقت إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، وأبرزها "الزكام"، لذلك يقدم موقع "لافام" خطوات علاج الزكام عند الأطفال حديثي الولادة.





علاج الزكام عند الأطفال حديثي الولادة





- الحرص على نوم الطفل لساعات طويلة وتوفير الراحة التامة للطفل لأن الجسم يحتاج للطاقة لمحاربة المرض.





- استعملي الشفاط لشفط المخاط من أنف طفلك الرضيع خصوصاً إذا كان عمر الطفل أيام قليلة ولا يستطيع أن يخرج المخاط من الأنف من خلال النفخ.





- استعملي بعض قطرات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي أكثر من مرة باليوم.





- استعملي جل يحتوي على المنثول لدهن صدر الطفل من الخارج.





- دهن أنف الطفل بالفازلين من الخارج ليبقى طرياً ولحمايته من التحسس والتهيج والجرح.





- استعيني بجهاز الترطيب، عليك التأكد من ترطيب الهواء في الغرفة التي يتواجد فيها الطفل ليتمكن من التنفس بشكل أفضل والنوم لساعات أطول خلال الليل.





- حاولي إبقاء الطفل بوضعية عامودية قدر الإمكان، ويمكنك رفعه بالوسائد عند نومه بحيث لا يختنق من المخاط لكن لا ينصح الجميع بهذه الطريقة إذ تشير بعض الدراسات إلى أنها تؤدي لاختناق الطفل.





- احرصي عزيزتي الأم على ارضاع الطفل من حليب ثديك قدر الإمكان فحليب الأم غني بالمضادات الحيوية.



