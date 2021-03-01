موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة





يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية في نسختها الجارية بالموسم الحالي.





وستقام مباراة الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل، الموافق 6 مارس المقبل، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وافتتح الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد في مباراته الماضية بالجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي.





ويتصدر فريق سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل فريق المريخ السوداني الترتيب بدون المجموعة.



