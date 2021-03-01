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أول تعليق من لابورتا على اعتقال بارتوميو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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شدد خوان لابورتا المُرشح لرئاسة برشلونة الإسباني بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وذلك عقب قيام الشرطة الإسبانية بإعتقال الرئيس السابق للبرسا جوزيب ماريا بارتوميو بسبب اتهامه بالفساد.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "هذه ليست أخبار جيدة، ليست أخبار لطيفة للبارسا، لم يكن لديه إدارة جيدة على رأس النادي لكنه كان رئيسًا للنادي, خبر صادم."

واختتم لابورتا تصريحاته قائلا:" المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، هذا ليس بالخبر السار."

وعلق توني فريشا المُرشح هو الآخر في انتخابات رئاسة برشلونة على اعتقال بارتوميو قائلا: "الكثير يُريد إيذاء برشلونة ولن نسمح بذلك، لن تمضي لوحدك أبداً."

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