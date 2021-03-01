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ياسر مصطفى يعلن برنامجه الانتخابي: الصحفي أولًا.. ومعًا نستطيع

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:06 م
ياسر مصطفى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ياسر مصطفى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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أعلن ياسر مصطفى المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي، لخوض انتخايات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة 5 مارس.

وقال "ياسر" في برنامجه، إن الصحفيون مروا بكثيرٍ من الأزمات في الآونة الأخيرة، وقام أعضاء المجلس الحاليين بالعمل على حلها قدر استطاعتهم، ونظرًا أنها أزمات مُستحدثة، استوجبت استراتيجيات جديدة وفكر جديد، لذلك طرح نفسه من بين شباب الصحفيين لتحقيق الآتي.

١/ استكمال ما بدأه من مشروع التأمينات الخاص بالصحفيين المفصولين او المتوقفة صحفهم، والتفاوض على إضافه ميزات أكثر للصحفيين من التأمينات.

٢/ التعهد ببناء مدينة الصحفيين بأكتوبر ونادي الصحفيين بالإسكندرية خاصة ان النقابة قامت بسداد كافه المديونية وأصبحت ارض المدينة والنادي ملك للنقابة ويحق لها البناء.

٣/ رجوع النقابة لما كانت عليه سابقا بيت لكل الصحفيين.

٤/ تطوير مشروع العلاج ومراجعة الأطباء والمعامل والمراكز المشتركة في المشروع ووضع نظام موحد لصرف المستحقات المادية للجميع دون تفريق أو تمييز.

٥/ تطوير وتحديث البرامج التدريبية لتناسب المستحدثات العالمية لسوق العمل الصحفي.

٦/ وضع إستراتيجية لتطوير المهنة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيين.

٧/ العمل على حل حقيقي وواقعي لمشاكل الصحفيين المتعطلين.

٨/ استعادة دور الكارنيه وأهميته في جميع الوزارات والهيئات، من خلال تشريعات تضمن ذلك وتعديل القوانين التي تعيق العمل الصحفي.

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نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر الصحفي ياسر مصطفى التجديد النصفي للصحفيين

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