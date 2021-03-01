ياسر مصطفى يعلن برنامجه الانتخابي: الصحفي أولًا.. ومعًا نستطيع
أعلن ياسر مصطفى المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي، لخوض
انتخايات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة 5 مارس.
وقال "ياسر" في برنامجه، إن الصحفيون مروا بكثيرٍ من الأزمات في الآونة الأخيرة، وقام أعضاء المجلس الحاليين بالعمل على حلها قدر استطاعتهم، ونظرًا أنها أزمات مُستحدثة، استوجبت استراتيجيات جديدة وفكر جديد، لذلك طرح نفسه من بين شباب الصحفيين لتحقيق الآتي.
١/ استكمال ما بدأه من مشروع التأمينات الخاص بالصحفيين المفصولين او المتوقفة صحفهم، والتفاوض على إضافه ميزات أكثر للصحفيين من التأمينات.
٢/ التعهد ببناء مدينة الصحفيين بأكتوبر ونادي الصحفيين بالإسكندرية خاصة ان النقابة قامت بسداد كافه المديونية وأصبحت ارض المدينة والنادي ملك للنقابة ويحق لها البناء.
٣/ رجوع النقابة لما كانت عليه سابقا بيت لكل الصحفيين.
٤/ تطوير مشروع العلاج ومراجعة الأطباء والمعامل والمراكز المشتركة في المشروع ووضع نظام موحد لصرف المستحقات المادية للجميع دون تفريق أو تمييز.
٥/ تطوير وتحديث البرامج التدريبية لتناسب المستحدثات العالمية لسوق العمل الصحفي.
٦/ وضع إستراتيجية لتطوير المهنة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيين.
٧/ العمل على حل حقيقي وواقعي لمشاكل الصحفيين المتعطلين.
٨/ استعادة دور الكارنيه وأهميته في جميع الوزارات والهيئات، من خلال تشريعات تضمن ذلك وتعديل القوانين التي تعيق العمل الصحفي.
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