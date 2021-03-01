"الديهي" عن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري: السيسي انتصر وانحاز للمواطن



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصر اليوم للمواطن المصري وللجماهير المصرية بتوجيه الحكومة بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل، على أن يتم سداد مبلغ خلال تلك المدة ثابت ومقطوع ومخفض.



وتابع، أن هذه التوجيهات لمصلحة المواطن ولشعور الرئيس من الناحية الإنسانية بضرورة تأجيل هذا المشروع، مؤكدًا أن مشروع قانون الشهر العقاري يعكس قفزة نوعية جديدة للدولة المصرية في سياق جديد متنوع، فهناك إقدار وجرأة حكومية يتوازى معها حيوية برلمانية.



ووجه، الشكر للرئيس السيسي، على انحيازه للمواطن المصري دون ضجيج أو مزايدات.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.