حقيقة رفع أسعار السجائر (فيديو)

كشف إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار السجائر، قائلًا: "الشركات لم ترفع الأسعار السجائر على الإطلاق"



وأضاف "الإمبابي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الشركات حصلت على وعد من الحكومة في شهر فبراير 2020 على عدم رفع الأسعار لمدة 15 شهرًا.



وتابع: "إذا نوى مجلس النواب على زيادة الأسعار، فلن يكون قبل شهر أغسطس 2021"، مشددًا على ضرورة الإبلاغ على أي تاجر يقوم برفع أسعار السجائر بدون وجه حق.

